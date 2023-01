Vincent Aldenhoff à la tête de la future R2 de Pepinster: «Je me réjouis aussi de refaire partie d’un staff de TDM2»

"Retravailler avec Pascal Horion (avec qui il a déjà travaillé à Sprimont par le passé, NDLR) que je connais et qui a une vision du basket qui me correspond est une grosse motivation", explique Vincent Aldenhoff connu dans la région pour avoir notamment entraîné au BC Verviers. "Le projet que le club pepin m’a présenté qui est de repartir dans un beau chalenge avec la volonté de faire évoluer les jeunes et leurs donner la possibilité d’évoluer à leurs meilleurs niveaux m’a aussi séduit. Je me réjouis aussi d’avoir la possibilité de refaire partie d’un staff de TDM2 qui est également super-motivant ! Ça fait beaucoup de boulot en perspective, surtout pour préparer tout ça !"