Un 8e match sans défaite pour Raeren-Eynatten, qui fait chuter Richelle

"C’est dommage" pointait le coach bassi-mosan Benoît Waucomont à l’issue de la rencontre. "Depuis la reprise en janvier, on n’est clairement pas encore revenus à 100%. On a vraiment besoin de reprendre du rythme." Pourtant, la première mi-temps de cette partie était plutôt en faveur de ses hommes qui héritaient d’ailleurs de la plus grosse possibilité d’ouvrir la marque lorsque Loris Meys concluait, peu avant la demi-heure, une belle percée balle au pied d’une lourde frappe de l’entrée de la surface. Son envoi s’écrasait toutefois sur la barre transversale du but défendu par Broers.

"On a mis un peu de temps à rentrer dans le match et à s’habituer aux dimensions inhabituelles du terrain" expliquait pour sa part le T1 raerenois Éric Vandebon. "Mais une fois que ça a été fait, on a pu équilibrer les échanges et même prendre l’ascendant au fur et à mesure."

Après 45 premières minutes plutôt calmes, la rencontre s’animait. Parfois même un peu trop. En témoignent les 10 cartes jaunes distribuées par l’arbitre, presque toutes en deuxième mi-temps. Ce climat tendu était d’ailleurs fatal à Benoît Simon qui était (sévèrement) exclu à vingt minutes du terme alors que Lauffs avait ouvert la marque quelques instants plus tôt en coupant bien un centre venu de la droite.

En infériorité numérique et mené, Richelle tentait malgré tout de pousser pour revenir mais Bong, tout juste monté au jeu, profitait des espaces laissés par l’arrière-garde locale pour filer vers les cages d’un Rausin qui ne pouvait que l’accrocher fautivement. Klauser propulsait le penalty obtenu en pleine lucarne et scellait définitivement ce nouveau succès pour une équipe de Raeren-Eynatten dont la dernière défaite remonte à début novembre. Grâce à ces trois nouvelles unités, les Germanophones reviennent à deux points de leur adversaire du jour et s’installent plus que jamais dans le top 5 de la série.

En bref: ski de dernière minute

Annoncé dans les buts raerenois comme à l’accoutumée, Romain Longaretti manquait finalement à l’appel. "Il est parti au ski en dernière minute" expliquait Éric Vandebon qui a donc aligné Dino Broers, sa doublure. "Dino a été très bon et il jouera encore le week-end prochain à Aywaille. S’il est de nouveau irréprochable, il pourrait rester titulaire pour les matchs suivants."

Raeren-Eynatten 2 – Richelle 0

Arbitre: M. Ledda

C arte rouge: Simon (70e, 2 j.)

Cartes jaunes: Bonnechère, Stoffels, Bissen, Klauser, Lauffs ; B. Halleux, Leroy, Rausin

Buts: Lauffs (1-0, 63e), Klauser sur pen. (2-0, 78e)

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Di Nicola, Bonnechère, Bernard, Stoffels, Bissen, Stochkov (46e C. Evertz), Pousset (80e Gaillard), Klauser, Lauffs (86e Kupper), Lo Presti (75e Bong).

RICHELLE: Rausin, Leroy (86e Romero), B. Halleux, Simon, Pezzin, Thys (66e T. Halleux), Custinne, Weber (64e Thomas), Lanckohr, Meys (82e Vélégan), Boulton.