Évolution du score: 10e: 20-25, 20e: 29-42 (9-17), 30e: 47-52 (18-10), 40e: 64-70 (17-18).

RBC AUBEL: Lemmens 12, Fabry M. 12, Lahaye 6, Pesser 5, Vancraybex 16, Cornia 8, Fabry C. 5.

CASINO SPA: Pleyers 6, Grisard 0, Bertholet 0, Midrez 21, Libert 0, Bosmans 15, Schopges 14, Fabry 1, Bertieaux 13.

Il ne restait que 43 secondes à jouer et le ticket pour la finale de Coupe de province que se disputaient Aubel et le Casino Spa n’était pas encore attribué puisque le marquoir affichait toujours une stricte égalité (64-64). Spa avait le premier l’occasion de mettre la pression sur son adversaire, et c’était plutôt réussi avec un tir à trois points converti par Bertieaux… rentré par la planche avec un brin de réussite. De quoi couper bras et jambes à une équipe aubeloise qui avait bataillé toute la seconde mi-temps pour revenir dans le coup pour parvenir à seulement passer devant (63-52) à deux minutes du terme.

"Une quatrième finale pour nous en cinq ans !", se réjouit Greg Jamar, le coach spadois qui affrontera Sprimont - tombeur (73-57) de St-Louis dans l’autre demi-finale - sur le terrain d’Henri-Chapelle début avril. "Si Midrez nous a lancés avec 18 points en première mi-temps, c’est ensuite notre collectif qui a permis d’émerger dans ce beau derby. On a fait le job en première mi-temps, par la suite on n’a pas suffisamment profité de notre avantage dans le jeu intérieur."

Le coach aubelois furax au repos

Dans une salle andrimontoise comble, les deux équipes ont d’abord fait preuve de beaucoup d’adresse à distance poussant le marquoir à 11-11 après cinq minutes seulement. On relevait encore 18-17 (8) avant que Spa ne prenne l’avantage sur la fin d’un quart-temps très offensif (20-25). Et les Thermaliennes en remettaient une couche avec deux bombes signées Schopges qui forçaient un temps mort côté aubelois. Mais c’est Spa qui restait le plus adroit à distance pour augmenter son avantage en vue du repos (29-42). On pouvait alors craindre que Aubel - qui tournait à sept seulement - manque de ressource pour inverser la tendance. "Mais la gueulante poussée à la pause a porté ses fruits", explique Claude Ernotte, le coach herbager pas satisfait après les vingt premières minutes. "Nous avions eu de gros problèmes de cohésion en défense. Une fois ce souci réglé, nous sommes revenus dans le match en seconde mi-temps. Et si on craque finalement, c’est principalement à cause du manque de taille. Un déficit de centimètres qui nous a usés."

Fin de partie épique

Aubel est effectivement revenu assez vite sous la barre des dix longueurs (26: 40-48) grâce à des essais convertis depuis les 6m75 par Lahaye, Cornia et Vancraybex. Sur cette lancée, les Aubeloises signaient un 16 à 4 qui leur permettait de revenir à une longueur 47-48 sans néanmoins parvenir à passer devant. Spa reprenait le contrôle à la demi-heure (47-52) mais subissait de nouveaux assauts sans pouvoir cette fois éviter une première égalisation à 59 partout qui augurait une fin de partie épique qui tournait à l’avantage des Spadoises.