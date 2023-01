« On savait que la moindre erreur se payerait cash » explique Alex Digregorio après La Calamine - Rochefort

Le spectacle commence dans les tribunes avec le kop de Rochefort qui se réchauffe à l’aide de chants et à coup de fumigènes, en avant-match. Ensuite, place au duel sur le terrain. Et ça commence bien pour les visités puisqu’après seulement six minutes, Bastien Hungs profite d’un coup-franc aux 25 mètres pour envoyer un missile dans le but du gardien adverse (1-0).

Les visiteurs montrent clairement qu’ils ne vont certainement pas en rester là et répondent du tac au tac avec Maxime Lambert, dont le tir termine sa course juste à côté du but local défendu par Amaury Joiris. L’orage ne passe pas et les rochefortois poussent sans trouver la faille. Mais à la 25e minute, Uhia déborde sur le flanc droit et adresse un centre parfait sur la tête de Mathieu Cornet qui crucifie le gardien visité et remet les compteurs à égalité (1-1). Une perte de balle calaminoise six minutes plus tard va se traduire en punition puisque Ouedraogo se retrouve face à Joiris et se fait un plaisir de doubler la marque pour donner l’avance à ses couleurs (1-2). C’est le score au repos mais l’addition aurait pu être plus salée si le verviétois Hicham Said n’avait pas manqué de réussite sur deux de ses tentatives bien repoussées par le dernier rempart.

« La meilleure équipe de la série »

"On savait très bien que la moindre erreur se payerait cash et on l’a constaté sur leur second but. Notre joueur glisse et ils profitent de ça pour aller nous punir. Il y a de très belles équipes dans la série, mais Rochefort est un cran au-dessus" précise Alex Digregorio, le coach calaminois.

La seconde période est la réplique d’une partie entre une équipe qui gère son avantage et l’autre qui ne parvient pas à trouver la faille pour réduire la marque. Seul le remuant Hicham Said hérite de deux opportunités qu’il ne convertit pas mais son équipier Akwasi Adu-Bonsu, lui, ne se fait pas prier. D’une frappe pure à l’ultime minute de jeu, il fixe le score à 1-3 pour mettre fin à tout suspense.

"On a affronté la meilleure équipe de la série, qui a joué en champion. J’ai vu de belles choses dans nos rangs mais, tout le monde a pu constater la différence qu’il y a entre nos joueurs qui découvrent la nationale et nos adversaires qui sont des joueurs de nationale confirmés" conclut le T1 des Germanophones, Alex Digregorio.

La Calamine 1 – Rochefort 3

Arbitre: M. Krack.

Cartes jaunes: Aritz, Bultot ; Monmart.

Buts: Hungs (1-0, 6e), Cornet (1-1, 25e), Ouedraogo (1-2, 31e), Adu-Bonsu (1-3, 90e).

LA CALAMINE: Joiris, Volont (57e Seewald), Hungs, Gerrekens, Roex, Aritz, Meessen, Cornet, Lufuankenda (80e Kamalandua), Remacle (62e Bultot), Van Melsen.

ROCHEFORT: Lentz, Laloux, Monmart, Lazitch, Remy, Uhia (75e Adu-Bonsu), Ouedraogo, Senga, Said, Lambert (70e Étienne), Cornet (92e Cherdon).