L’ambiance de Rocourt et le goût de la victoire, vite !

À ce petit jeu, les Sang et Marine étaient forcément maîtres du jeu et du ballon. Surtout récompensés dans les arrêts de jeu de la première période par un but, un peu chanceux, de Mputu au départ d’un coup de coin. Une avance au marquoir justifiée, largement méritée à ce moment-là, que les Liégeois n’ont malheureusement pas réussi à conserver jusqu’au coup de sifflet final. Une fois de plus, oserait-on dire. À l’image des deux précédents déplacements, à l’issue identique.

"On doit vraiment retrouver ce goût de la victoire", lâchait le Spadois du RFCL Damien Mouchamps à la sortie du vestiaire. "On était plus focus là-dessus au premier tour, quitte à mal jouer ? Ici, on produit du bon jeu mais nous sommes moins en réussite devant le but."

L’ailier de poche liégeois était, bien malgré lui, mêlé à deux phases non sans incidence sur l’évolution du score. "On a raté pas mal d’occasions, moi le premier pour faire 0-2 dès la reprise", reconnaissait-il. Et puis, il y a cette action et surtout la décision arbitrale incompréhensible sur le but égalisateur de Heist qui, dos au mur, a su accentuer sa pression sur les phases arrêtées. "Il n’y a jamais corner !" jurait-il. "Je protège la balle dans un duel sans la toucher. Les décisions arbitrales ne sont pas en notre faveur ces semaines-ci, mais elles n’expliquent pas tout. Nous ne devons pas perdre confiance en nos moyens. On connaît nos qualités, on les a démontrées au premier tour, et elles sont toujours là."

L’ambiance retrouvée de Rocourt, dimanche prochain, fera sans doute le plus grand bien !

Heist 1 – RFC Liège 1

Arbitre: M. Calluy.

Cartes jaunes: Troonbeeckx, D’Ostilio, S. V an Aerschot.

Buts: Mputu (0-1, 45e+2), Orye (1-1, 67e).

HEIST: F. Van Aerschot, Lemmens (78e Hannach), Peers, Vande Cauter, Augustynen, Wijns (65e Jannes), Carrasco (78e Absisan), Sabhaoui, Benhamou (78e Colman), Troonbeeckx (53e S. Van Aerschot), Orye.

RFC LIÈGE: Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Merlen, Reuten (83e Prudhomme), Mouhli (76e Loemba), Mouchamps (83e Cavelier), Mputu (64e Bruggeman), Perbet.