Il était l’un des derniers joueurs dont Hombourg attendait encore la réponse mais elle sera finalement négative puisqu’il nous revient ce dimanche que l’attaquant Martin Schwontzen a choisi de s’engager en faveur de Malmundaria, en P1.

Les dernières prolongations tombent à Hombourg

Alors que de nombreux joueurs avaient déjà donné leur accord pour poursuivre l’aventure la saison prochaine, le futur coach Romain Cerfontaine annonçait ce dimanche une nouvelle salve de prolongations. Ainsi, Wets, Denoël, Mirisola, Clément Schonbrodt, Beckers (le second gardien) mais aussi le très courtisé Sacha Meunier seront toujours à Hombourg l’an prochain. "On attend encore de voir pour Aaron Martin" précise le technicien. "On souhaite le conserver mais il habite à Spa et les trajets commencent à lui peser. Il va peut-être vouloir trouver un club plus proche de son domicile."

Deux autres joueurs se tâtent encore, il s’agit de Thomas Beckers et de Tom Duthoo. Dans le sens des départs, il est acquis qu’Arthur Schonbrodt quittera le club (son nom circule à La Calamine B) tout comme l’attaquant Martin Schwontzen (voir par ailleurs).

Des prolongations et un retour à Bolland

À Bolland, en P3C, le coach Antoine Wilkin annonçait ce dimanche avec fierté que "95%" du noyau allait prolonger l’aventure en vue de la saison prochaine. Le club enregistrera par ailleurs le retour du solide médian Thibaut Parotte qui était parti vivre un an en Australie.