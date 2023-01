En bref : Debante à Minerois, Jean-Claude Léonard (Heusy B) et Steven Singleton (Olne B) partiront, arrivée à Ster-Francorchamps, un Aubelois s'en va, Dufour rejoindra Sart

Sart a réalisé un transfert de choix en la personne d’Alan Dufour. Le médian franchimontois accompagnera donc son coach Olivier Laffineur chez les Vert et Blanc. Dans la foulée, on apprend que Jérôme Colin, Lorcan Gauthy et le portier Geoffrey Spéder rempilent pour une saison supplémentaire.

Heusy B: le coach ne restera pas

Jean-Claude Léonard a décidé de ne pas poursuivre avec le Heusy B au-delà de cette saison. "Je n’ai aucun problème avec ce très sympathique club ou avec ce super groupe de jeunes joueurs. J estime seulement que je dois mettre fin à mon long intérim de deux ans."

Si le coach ne pense pas reprendre du service la saison prochaine, "on ne peut jamais dire jamais dans le foot", conclut-il.

Steven Singleton ne rempile pas à Olne B

. Steven Singleton, le coach d’Olne B, annonce qu’il quittera le club en fin de saison. "Hormis le football, j’encadre également des joggeurs débutants et confirmés, et cela me prend beaucoup de temps. Mon planning étant trop chargé, je devais faire un choix et le jogging a pris le dessus", explique le T1.

Pour rappel, Olne B, qui vit une saison compliquée, pointe à la dernière position du classement de P4F avec six petits points au compteur. "Mon objectif est de quitter cette lanterne rouge avant mon départ. Mes joueurs ont des qualités, ils ne méritent pas cette place", affirme le coach.

Des départs, des certitudes et une arrivée à l’Espoir Minerois

Le gardien de but l’Espoir Minerois Cédric Arend prend du recul et mets le foot entre parenthèses pour la saison prochaine. Pour combler ce départ, le coach Gino Piol pourra compter sur le retour de Thomas Debante qui avait quitté le club en fin de saison dernière pour tenter sa chance en P1 à l’UCE Liege.

Dans les confirmations, Samuel Schurgers, Ludwing Leclercq et Daryl Jacquet rempilent pour une saison. Yann Tamma ne sait pas encore s’il prolonge ou pas l’aventure avec l’Espoir Minerois.

Quatre reconductions à La Calamine B

Après la D3 – où 18 joueurs ont rempilé – c’est autour de la P2 de lancer les grandes manœuvres. Olivier Degueldre, Cyril Nicolaye, Juan Gerits et Colin Blezer ont déjà donné leur accord pour la saison prochaine. D’autres ne devraient pas tarder à suivre. Pour rappel, William Belle et Léni Meessen, tous deux très en vue cette saison, intègrent le noyau de l’équipe A.

Arrivée à Ster-Francorchamps

Le défensif de l’UCE Liège Julien Haydan, que l’on a connu à Melen par le passé, retrouvera Pascal Collin la saison prochaine à Ster-Francorchamps, annonce Sudinfo.

Manteca d’Aubel à Fléron

L’EJ Fléron du coach verviétois Jonathan Van Renthergem annonce deux arrivées, celle de l’offensif polyvalent de l’UCE Liège Moustafa El Garrouji et surtout celle de Nicolas Manteca (Aubel).