Domination stérile pour Visé face à Ninove

La mainmise visétoise sur les échanges était pourtant à l’image des nombreux ballons qui ont transité par la surface flandrienne sans trouver preneur, si ce n’est le gardien Van den Noortgaete: évidente mais stérile ! On notait tout de même une frappe cadrée de Gerits et surtout une réaction flandrienne sur phase arrêtée – Thomé s’interposait brillamment sur un second ballon joué par Grancea – pour rappeler les Visétois à la méfiance.