Dison a manqué « d’expérience et de maturité », se fait rejoindre à la 80e et perd Martin Schillings contre Rebecq

Après la pause, Rebecq a poussé pour revenir au score mais c’est Kissima Mara qui a la balle de break au bout du pied. Sur un centre de Guillaume Legros, le défenseur central tente une reprise de volée qui finit juste au-dessus du but défendu par Vandermeulen qui n’en demandait pas tant. En face, Moussa Traoré est passé tout proche de l’égalisation sur un centre de Thomas Depotbecker, mais il est trop court pour reprendre le cuir.

Dison a fini à dix, sans Meunier

Finalement, à dix minutes du terme, c’est sur penalty que Rebecq revient au score, suite à une faute de Kissima Mara dans la surface. Andrei Da Silva trompe parfaitement David Rico-Garcia (1-1). Et la fin de partie, un peu tendue et qui a vu les Disonais être réduits à dix pour une double carte jaune adressée à Julien Meunier dans les derniers instants, n’a permis à personne de prendre le dessus au niveau du marquoir. Rebecq repart avec un point satisfaisant et Dison est passé proche de sa première victoire en 2023. "On avait une bonne maîtrise de la situation en première période avec un joli but à la clé, analyse le coach disonais Christophe Kinet. Mais en seconde période, je garde un peu de frustration. C’est normal que Rebecq réagisse et mette une certaine pression, mais je regrette un peu notre gestion du ballon. Il fallait rester calme, lucide, trouver des solutions pour jouer et on aurait eu plus de possibilités. Là, on a manqué d’expérience et de maturité", souligne l’entraîneur des Stadistes, préoccupé par la sortie, sur blessure, de Martin Schillings peu avant l’heure de jeu. "Il était bien dans le match… C’est inquiétant mais j’espère que ce n’est pas trop grave. Il a fait ça tout seul, son genou a tourné dans le sol. J’ai peur pour les ligaments mais on verra… ", conclut-il.

Dison 1 – Rebecq 1

Arbitre: M. Urbain.

Cartes rouges: Meunier (90+2, 2J), Kinet (90+2, 2J, coach).

Cartes jaunes: Schillings, Mara, La Delfa, Meunier, Cordaro, Leurquin (coach).

Buts: Manfredi (1-0, 17e) Da Silva sur pen. (1-1, 80e).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Mara, Manfredi, Schillings (58e Teruel), Demarteau (87e Merola), Meunier, Godard (89e Leers), La Delfa (64e Akdim), Legros.

REBECQ: Vandermeulen, Da Silva, Devel (46e Contino), Delsanne, Cordaro, Kouame, Piret, Depotbecker (87e Mulumba), Lufimbu, Bailly, Traore (78e Shango).