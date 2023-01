Fred Ledain (Henri-Chapelle) et Pascal Chardon (Pepinster) sur le départ, en voici les raisons

Au moment d’accueillir Bellaire ce samedi (18h30), Henri-Chapelle (P1) débute une série de matchs à six points. Les Capellois pourraient se voir mêlés à la lutte pour le maintien. En effet, ils n’ont actuellement plus que deux victoires d’avance sur le premier descendant. S’imposer à domicile face à Bellaire, dernier, est donc indispensable au moment où l’Entraîneur, Fred Ledain, a signifié ne pas poursuivre la saison prochaine. "Après quelques saisons, du changement fera le plus grand bien à tous", déclarait un coach privé de Vronen et Roland Delhaes ce week-end.