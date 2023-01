Alex Digregorio (La Calamine) : « On a vaincu Richelle, mais Rochefort est encore un cran au-dessus »

On se souvient qu’au match aller, fin septembre, les Calaminois avaient perdu deux points sur le fil à la suite d’un but polémique de Rochefort dans les arrêts de jeu, pour être rejoints à 2-2. "On n’a pas de rancœur vis-à-vis de Rochefort car ils n’y sont pour rien dans cette décision. Ce match a été la preuve qu’on est capable de rivaliser avec eux et on ne leur fera aucun cadeau chez nous", confie le coach des Verts, Alex Digregorio.

La confiance est donc au beau fixe dans les rangs locaux mais il ne sera pas question d’en abuser.

Le coach veut que les joueurs soient concernés mais qu’ils soient surtout impliqués dans leurs intentions. "J’ai prévenu mes gars qu’il ne faudra pas qu’on ait un excès de confiance. La moindre erreur se paiera cash contre l’armada luxembourgeoise. On a vaincu une très belle équipe de Richelle certes, mais Rochefort c’est encore un cran au-dessus et ça nous en sommes conscients", explique-t-il.

"Le hasard du calendrier veut qu’on rencontre les deux premiers, coup sur coup. Si on parvient à répéter notre belle prestation et poursuivre sur notre lancée, ça pourrait nous laisser entrevoir de belles perspectives pour notre fin de saison."

La Calamine – Rochefort (Samedi, 18h)

Arbitre: M. Krack.

LA CALAMINE: Aritz, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hungs, Joiris, Kamalandua, Lufuankenda, Mauclet, Meessen, Remacle, Roex, Seewald, Van Melsen, Volont.

Absents: Hubert, Benanne (suspendus 1/1), Krhlanko, Lazzari (entorses), Belle (mâchoire), Smits (vacances), Legenvre (travail), Islamovic, Cviko, Rombach (pas repris).