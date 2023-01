Visé – Ninove: deux fois ça suffit pour les Oies…

Au repos forcé le week-end passé avec la remise du derby contre le RFC Liège, Visé a en effet débuté cette nouvelle année par deux succès de nature à booster le moral des troupes. "Il y a surtout deux clean sheets qui font plaisir, donnent de la confiance et renforcent aussi la solidarité", insiste Reno Wilmots. "Tout cela demande bien évidemment confirmation. Il est trop tôt pour le dire, mais ça montre peut-être que nous gagnons en maturité. Si on veut battre Ninove, on ne devra pas s’égarer dans notre jeu ni notre concentration."

Où est le changement, alors qu’on annonçait Visé affaibli par les départs durant ce mercato hivernal ? "Notre premier tour n’a pas répondu aux attentes. Nous en sommes tous conscients. On en a discuté entre nous parce que nous avions à cœur de trouver une solution. Mais il n’y a pas eu de grande révolution", explique le frère aîné de Marten. "Les profils offensifs sont différents. On doit donc montrer plus de disponibilité dans notre façon d’évoluer et mettre l’accent sur la solidité défensive." Un secteur dans lequel le retour aux affaires de Guillaume Déquaire n’est pas étranger à la bonne tenue actuelle de l’équipe. "C’est notre seul vrai défenseur central de formation. Son expérience et son leadership nous bonifient, moi le premier", fait remarquer celui qui n’avait pas disputé un match aller remporté de maîtresse façon par les Oies, fin septembre (0-3). "Si on part avec un avantage, je ne pense pas que ce soit celui d’avoir gagné là-bas", prévient Reno Wilmots. La seule garantie des Visétois est de garder un état d’esprit conquérant. En évitant de tomber dans le piège de la spirale négative (7 matchs sans victoire) de leur adversaire flandrien.

Visé – Ninove (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Delaye.

VISÉ: Thomé, Mignon, Bonemme, Alalabang, Rherras, Englebert, R. Wilmots, Déquaire, Hendrickx, Essikal, Gerits, El Harrak, Omolo, Cavagnera, Musset Quintais, M. Wilmots, N’Guessan, Legear, Cascio, Perseo, Gilon.