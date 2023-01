Sous contrat avec l’Alliance jusqu’en 2027, le Rochefortois n’était pourtant pas sur la pelouse au coup d’envoi du match de ce vendredi 27 janvier 2023, au Standard de Liège.

Un coup dur pour Boris, qui, rappelons-le, donne satisfaction dans un rôle de défenseur central qui n’est pourtant pas son préféré. Plus efficace encore dans un rôle de n°6, le grand Boris s’est acclimaté aux différents choix des entraîneurs et a clairement montré de bonnes choses sous Storck et Andersen.

Force est de constater qu’avec Edward Still, les choses sont moins évidentes. Le désormais T1 d’Eupen a choisi de mettre son joueur sur le banc. Selon nos informations, cette décision ne date pas d’hier, puisque si le match (remis) contre Genk de vendredi dernier avait eu lieu, Lambert aurait, là aussi, commencé sur le banc.

Certes, la prestation à OHL n’était pas sa meilleure, mais, rappelons-le, il était aligné à… gauche d’un trio défensif, alors qu’il est droitier.

Boris Lambert espère évidemment retrouver la confiance du coach, mais un départ n’est pas impossible. Signalons toutefois que les statistiques et les chiffres plaident en faveur du joueur. L’Eupenois séduit les amateurs de "data". Et pour cause: avec 192 duels défensifs gagnés (seul Patris d’OHL fait mieux) et 161 interceptions, il détient ces records en Pro League. De quoi susciter les convoitises. L’Union, mordue de chiffres, est venue aux nouvelles. D’autres formations sont également intéressées, quoique moins concrètement. Le Standard en fait d’ailleurs partie…