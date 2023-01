L’AS se présentait chez les Rouches avec un onze inédit, où l’on retrouvait un Gorenc titulaire en défense (alors que Lambert était sur le banc – voir par ailleurs), le revenant et précieux Charles-Cook, la nouvelle recrue Brandon Baiye dans l’entrejeu, mais (enfin) plus de Jeggo (transféré en Écosse) ; et toujours pas de Stef Peeters, prudent suite à son opération du nez.

Très franchement, le premier quart d’heure de l’Alliance laissait entrevoir du positif. Face à un Standard qui tardait à entrer dans le match, Christie-Davies, côté droit, trouvait Brandon Baiye dans le rectangle. L’occasion de s’appuyer sur le joueur et de frapper. Arnaud Bodart détournait dans… les pieds de Charles-Cook qui refroidissait tout un stade avec le 0-1 (11e). Dans la foulée, Bitumazala sollicitait à nouveau le portier rouche mais c’était, déjà, la fin de l’éclaircie pour les Noir et Blanc.

Les Liégeois ne tardaient pas à (re)prendre le contrôle du match. D’abord avec une phase confuse où les Germanophones payaient leur manque de hargne défensive. Après deux duels perdus dans la surface, le ballon revenait à Balikwisha qui envoyait le cuir au beau milieu du but gardé par Lennart Moser, plutôt mal mis (1-1).

Quatre minutes plus tard, la frappe aussi prévisible qu’enroulée de Zinckernagel trompait ce même gardien allemand de l’AS (2-1).

La messe semblait dite, déjà, tant le manque d’inspiration d’Eupen était criant. Sans réelle surprise, les troupes de Ronny Deila salaient un peu plus l’addition. Perica profitait de la mésentente entre Moser et Lambert (monté pour Gorenc à la 42e) pour passer devant le défenseur et tromper le dernier rempart, pas très inspiré dans sa sortie.

À 3-1 et malgré les montées au jeu de N’Dri et Diakite, puis de Déom et Gassama, aucune révolte du côté visiteur. Les hommes d’Edward Still ne se rebellaient pas, ne réagissaient pas vraiment et le Standard pouvait se contenter d’attendre la fin de partie, tout en contrôle.

"On avait bien commencé en étant bien compacts et puis on prend deux buts… Je ne sais pas si c’est un manque de concentration " confiait le neo-Eupenois Brandon Baiye. À vrai dire, il a manqué de tout à cet AS-là vendredi soir. Et la mauvaise nouvelle, outre la zone rouge qui se rapproche chaque fois plus, c’est que mercredi au Kehrweg, cet inquiétant Eupen reçoit Genk. Un plus gros morceau encore.

Standard 3 – Eupen 1

Arbitre: M. Verboomen

Cartes jaunes: Perica ; Davidson, Van Genechten

Buts: Charles-Cook (0-1, 11e), Balikwisha (1-1, 31e), Zinckernagel (2-1, 35e), Perica (3-1, 59e)

STANDARD: Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey (80e Melegoni), Balikwisha (71e Davida), Alzate, Zinckernagel (90e+1 Tapsoba), Donnum, Ohio (71e Canak), Perica (80e Noubi).

EUPEN: Moser, Gorenc (42e Lambert), Paeshuyse, Davidson, Van Genechten (54e N’Dri), Magnée (75e Gassama), Christie-Davies, Baiye (54e Diakite), Charles-Cook (75e Déom), Bitumazala, Prevljak.