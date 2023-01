Sept prolongations, un cadre qui arrête… et des joueurs courtisés à Raeren-Eynatten

En marge de la rencontre, les annonces quant à la saison prochaine commencent à tomber. Ainsi, à Raeren-Eynatten, sept éléments porteront toujours la tunique jaune et noire avec certitude. Il s’agit de Longaretti, Di Nicola, Piron, Stochkov, Bonnechère, Bernard et Pousset. Dans le sens des départs, Dohogne et Akdim se sont, pour rappel, déjà engagés avec Aubel. Quant à Tobias Lauffs, on apprend qu’il mettra un terme à sa carrière en fin de saison. "Une perte sportive mais aussi humaine", commente Éric Vandebon, le T1 raerenois. "Tobi, c’est le joueur que chaque entraîneur rêve d’avoir dans son groupe et ce sera émotionnellement très compliqué pour tout le monde dans le club de lui dire au revoir." Quant au reste du noyau, le technicien nous a répondu sans botter en touche. Notamment concernant plusieurs rumeurs insistantes comme celles envoyant Bong à Aubel ou encore Fabrice Stoffels à La Calamine.

Bong vers Aubel ?

"Ce ne sont pas les seuls. La Calamine a pris contact avec plusieurs de nos joueurs. C’est aussi le cas d’Aubel et de Sprimont mais ça fait partie du jeu. On espère évidemment qu’ils vont tous rester. Nos joueurs savent quel environnement ils ont à Raeren où l’on parvient à concilier le plaisir et l’amusement tout en évoluant avec de belles ambitions. Le président n’a jamais caché qu’il aimerait bien connaître la D2. Et de mon côté je suis aussi quelqu’un d’ambitieux. J’ai la chance de connaître pas mal de joueurs. On a déjà listé certains profils et on va commencer à passer à l’action."

Et quand on lui suggère en retour le nom de son buteur d’ami Guillaume Legros, le technicien répond en souriant: "Il faut d’abord que Giggs se positionne par rapport à Dison, mais ce serait évidemment un immense plaisir que de l’avoir dans mon équipe s’il décide de ne pas rester là-bas."

À Richelle, Lanckohr, Pezzin, Leroy, Halleux et Custinne ont officiellement rempilé pour la saison prochaine.

Raeren-Eynatten – Richelle (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Ledda

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Broers, Kupper, Di Nicola, Stoffels, Bernard, Bonnechère, Piron, Bissen, Klauser, Pousset, C. Evertz, Stochkov, Lauffs, Lo Presti, Bong, Gaillard

Absents: Akdim est retenu au travail et Dohogne est en examens.

RICHELLE: Rausin, Simon, Vélégan, Meys, Custinne, Romero, Boulton, Lanckohr, B. Halleux, T. Halleux, Thys, Pezzin, Weber, Thomas, Leroy

Absent: Servais est suspendu.