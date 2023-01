Ryan Merlen fait l’unanimité au milieu de terrain du FC Liège

Les équipes qui se regroupent en défense lorsqu’elles affrontent Liège sont aussi difficiles à manipuler. "On constate beaucoup ce cas de figure chez les formations de bas de tableau, qui n’ont rien à perdre à jouer avec un bloc bas et en contre. Nous savons que nous sommes attendus chaque semaine, que ce soit avec nos résultats ou nos supporters. À nous de rester concentrés et garder notre calme pour trouver le chemin du but."

Cette semaine, le programme des entraînements a dû être quelque peu revu puisque la neige et la glace recouvrent toujours le site de Rocourt et que les terrains sont impraticables. Le staff a fait preuve de créativité pour maintenir les joueurs en forme et prêts pour un nouveau déplacement. Car si Liège a réalisé un bout de chemin intéressant vers la montée en D1B, le parcours est encore long.

Soccer, courses et exercices physiques étaient notamment au programme. "Le coach a bien insisté sur le fait que nous devions être focus sur le match et que le soccer était une séance de travail, et pas uniquement une partie de plaisir. Tout le monde en est bien conscient et nous tirons tous sur la même corde. Nous avons également du travail quotidien au niveau physique et de la musculation, mais aussi des courses. Nous étions prêts la semaine dernière pour le derby, nous le sommes aussi cette semaine", insiste le milieu de terrain, qui n’a pas eu l’occasion de s’entraîner sur la neige belge. "Nous avons fait uniquement des courses, mais les appuis sont totalement différents."

Bien accueilli

Venu de Lens cet été, Ryan Merlen a savouré ses premiers mois en Belgique et est rapidement devenu une valeur sûre du noyau, en s’imposant comme titulaire. "On m’a mis directement dans le bain, je me suis bien intégré. Tous ont été très accueillants avec moi. J’avais une petite appréhension, mais elle s’est vite dissipée."

À tel point que le milieu défensif est aujourd’hui très fier de porter le blason rouge et bleu et qu’il le montre chaque semaine, sourire aux lèvres. "C’est un club qui a un peu les mêmes valeurs que ce que j’avais connu en France. Les supporters sont très attachés à leur club et ils m’ont aussi reçu à bras ouverts en chantant 'Les Corons' (chanson de Pierre Bachelet et chant du RC Lens, NdlR) dès le premier match. C’est fabuleux et probablement mon meilleur souvenir jusqu’ici."

Heist – FC Liège (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Calluy

LIÈGE : Debaty, Lejoly, D’Ostilio, Massart, Bustin, Lambot, Nyssen, Van den Ackerveken, Reuten, Merlen, Mouhli, Bruggeman, Besson, Mouchamps, Loemba, Prudhomme, Cavelier, Mputu, Perbet.

Absent: Gendebien (blessé).