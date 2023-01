Prolongations en cascade à La Calamine

On mise donc sur la continuité pour le président Vincent Hubert puisque le staff est reconduit (Jordan Remacle prend la place de Romain Cerfontaine) et les joueurs suivants prolongent: Aritz Sébastien, Bennane Yassine, Cornet Tom, Gerrekens Nicolas, Hamoir Alexandre, Hubert Quentin, Hungs Bastien, Krhlanko Jason, Lazzari Timothy, Legenvre Pascal, Lufuankenda Aristote, Mauclet William, Roex Xavier, Seewald Ruben, Smits François et Volont Kevin. William Belle ainsi que Léni Meessen intègreront définitivement le noyau de D3 la saison prochaine.