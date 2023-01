Pepinster évoluera aussi en R2 grâce à Ans

"Nous avions aussi l’option de Waremme mais l’encadrement, les coûts et le peu d’écart avec notre TDM2 nous ont poussés à plutôt opter pour une R2", précise Henri Francot, le secrétaire pepin. "Ce sera également plus facile pour nous et moins coûteux de travailler ainsi à l’avenir que par des double-affiliations avec la R2 d’Ensival. La collaboration et les choix à poser n’étaient pas toujours évidents…"