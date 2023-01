Remake de la dernière finale de la Coupe provinciale, les équipes dames d’Aubel et du Casino Spa se rencontrent ce samedi soir, cette fois, au stade des demi-finales. Comme la saison dernière, nos deux régionaux occupent des places en vue dans le championnat de P1 avec deux défaites actuellement. Le derby s’annonce donc, une fois encore, des plus ouverts.

Côté Aubelois, l’effectif est assez court depuis le début de saison. "Et je serai privé d’Émilie Degraef victime d’une entorse alors que Céline Pesser est incertaine", avance Claude Ernotte, le coach aubelois. "Notre équipe a dû faire face à des arrêts et à des arrivées, je pense que notre adversaire est davantage dans la continuité. Mais dans ce genre de match sur terrain neutre, tout est possible. D’autant que nous restons sur une belle victoire à Haut-Pré."

Une revanche pour Spa ?

À Spa, c’était repos la semaine dernière. "Ce qui n’est pas plus mal car ça a laissé l’occasion à certaines filles de soigner quelques petites blessures", explique Greg Jamar, le coach spadois. "On se prépare donc calmement et sereinement depuis deux semaines. Il manquera toujours Joanne Emonts-Gast et Géraldine Wintgens et on attend de voir l’évolution de la cheville de Floriane Grisard. Les deux équipes se connaissent maintenant fort bien. On respecte évidemment les qualités adverses mais on doit aborder le match avec confiance, beaucoup d’envie et surtout avec un réel plaisir de jouer encore une demi-finale. La clé sera plutôt mentale que purement basket technique et tactique."

On se souviendra que la finale 2021-2022 avait clairement tourné en faveur d’Aubel (63-40), Spa tentera de faire oublier ce résultat.

Le programme complet

Samedi

9h00 U17 Herve-Battice – RBC Blegny

11h00 U13 Cristal Seraing – Herve-Battice

13h30 U15 Henri-Chapelle – Herve-Battice

15h30 U13 RBC Wanze – Henri-Chapelle

17h30 U18 RBC Alleur – La Villersoise

20h00 RBC Aubel – R Casino Spa

Dimanche

9h30 U21 BC Cointe – ESL UTB

11h30 3c3 Grivegnée – Visé et Sprimont – Bellaire

13h15 U14 Grâce-Hollogne – St Louis

15h15 U19 All. Flémalle – ABC Waremme

17h15 Esneux – RSW Liège