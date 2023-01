" Ce petit message pour vous prévenir que j’ai décidé de mettre un terme à mon parcours footballistique à la fin de cette saison.

J’ai la chance de pouvoir partir quand je le décide, à un bon niveau, dans un bon état de forme. C’est une forme de luxe ", a-t-il communiqué à ses proches.

"Décision difficile à prendre car toute ma vie a toujours été rythmée par ce sport, ma passion. Toutefois, je sens que c’est le bon moment pour moi. Et même dans 1 ou 2 ans, elle aurait été difficile à prendre également… donc je préfère partir sur une bonne note, une belle saison, en pleine possession de mes moyens. J’ai tellement travaillé dur (très dur) depuis des années, que je désire que ma fin soit belle", poursuit-il.

"Même si la fin d’un chapitre est difficile, il s’assimile également par l’ouverture de nouvelles portes qui me permettront de continuer à grandir… même sans crampons. Je reste très motivé pour encore réaliser de belles choses pour les quelques mois qu’il me reste avec le panache qui me caractérise", indique Guillaume Legros, qui terminera donc sa carrière de joueur à Dison.

À 40 ans, l’ancien joueur de La Calamine, Eupen, Spa, RFC Liège, Visé, Sprimont, Hamoir, Stockay et enfin actuellement à Dison en surprend certainement plus d’un au moment de communiquer sa décision.

Nous reviendrons plus longuement sur son incroyable carrière dans une prochaine édition.