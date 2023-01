Dison verra une première salve de joueurs dès ce samedi

« Le terrain est compliqué et enneigé »

En attendant, Dison pourrait rejouer ce week-end, si les conditions le permettent… "Le terrain est compliqué et encore enneigé. Le synthétique est dégagé et on s’entraîne dessus. Mais j’attends des nouvelles du président d’ici dimanche pour voir si on saura jouer ou pas", commente Christophe Kinet, qui prépare tout de même le rendez-vous de dimanche contre Rebecq. "C’est certain que la préparation est perturbée mais on essaye de ne pas trop en parler. Au niveau de la mise en place tactique, cela ne change rien. Niveau mental non plus. Bien entendu, c’est toujours ennuyant d’essayer de se préparer sans savoir si on joue et avec des interruptions de semaine en semaine, mais c’est le foot ! On doit s’adapter et j’espère qu’on pourra rejouer au plus vite. Si ce n’est pas pour ce week-end, peut-être le prochain", complète Christophe Kinet.

« J’ai du choix »

Battus à l’aller, lors du tout premier match de championnat, les Stadistes espèrent cette fois inverser la tendance. "Mis à part le résultat (3-2 en faveur de Rebecq), le match n’avait pas été si négatif, rappelle le coach. Nous étions revenus à 2-2 et on avait eu l’opportunité de faire 2-3."

Si le match se joue au Val Fassotte ce dimanche, le coach pourra compter sur un noyau presque complet, à l’exception de Courail, Binot et Castela qui sont toujours sur la touche. "Mais j’ai du choix", confirme Christophe Kinet.

Dison – Rebecq (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Urbain.

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Manfredi, Mara, Biondolillo, Schillings, Demarteau, Godard, Meunier, La Delfa, Legros, Leers, Akdim, Merola, Teruel, Habran.

Absents: Courail, Castela et Binot sont blessés.