Les portes de la finale semblent grandes ouvertes pour Herve-Battice (R1) qui devra néanmoins respecter son adversaire du jour, Atlas Jupille, actuellement troisième en R2 avec 9 victoires pour 5 défaites. "Au risque de paraître prétentieux, j’ai l’impression que nous sommes un peu blasés par la Coupe AWBB vu qu’on participe aux demi-finales pour la troisième fois au cours des quatre dernières éditions", reconnaît Alain Denoël qui sera toujours privé de David touchée au pied. "On prépare ce rendez-vous comme un match normal. Je ne ressens aucune excitation particulière…"

Peut-être aussi car l’engouement ne semble pas être démesuré auprès des supporters, il n’y a pas de car organisé pour l’événement programmé dans la salle de Natoye. "J’espère que de nombreux Herviens se déplaceront en voiture et je compte sur mes troupes pour franchir un palier que nous n’avons jamais franchi ensemble."

Le T1 de Herve-Battice a son idée sur comment manœuvrer et refaire les cinq points de handicap… "La clef du match sera notre assise défensive, les filles devront faire preuve de discipline et d’envie et nous devrons rapidement trouver quelle défense embête le plus notre adversaire. J’espère que mes filles n’auront pas eu un week-end trop festif avant ce match programmé dimanche soir."