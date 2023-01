Plus tard, il s’essaye au foot mais c’est le ping, sport de son papa, qui emporte l’adhésion. Et il a bien raison. En effet, Nathan a un réel talent qui s’affirme dans la catégorie disputée des préminimes. Mais au fait, quel est son coup préféré ? "Je suis un attaquant", répond le jeune joueur originaire de Wegnez. "Alors, j’utilise abondamment les top spins pour attaquer. J’aime autant les deux côtés, le revers et le coup droit."

Et c’est fort de cette arme que Nathan, dès sa première saison de compétition, fait le bon de NC à D6 ! Son jeu d’attaque est beau à voir, parfois à mi-distance. Nathan a la capacité de répéter les frappes et de compenser le manque de puissance, inévitable pour un jeune de 10 ans, par un enchaînement de coups. Il faut dire qu’il bénéficie d’un environnement idéal, aussi bien en club à Tiège qu’à la province. Dans son club, il apprécie les moments d’interclubs avec ses coéquipiers. "J’évolue en P4 avec entre autres Elina Louras, Adrien Frans et les Victor, Raets et Servais", précise Nathan. "Ils m’encouragent et ça m’aide à gratter des matchs. La confiance découle des victoires et du mental. Je gère de mieux en mieux les fins de match parce que je travaille aussi là-dessus. Je veille à bien respirer par exemple et ça m’aide." La gestion du stress dans le tennis de table, un refrain connu !

Sa rapide progression a aussi ouvert les portes à Nathan sur les compétitions internationales comme à Pont-à-Mousson en France en décembre. Bref le chemin du possible s’ouvre dans le monde du ping pour ce garçon gentil, empathique, perfectionniste, autonome et bon scolairement. Assurément, ça fait beaucoup de qualités !