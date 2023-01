Martin Leruth, kiné à Eupen, avant le match au Standard: « Hâte de voir l’enfer de Sclessin autrement»

Ce vendredi soir, il sera d’ailleurs sur le banc visiteur, pour le court déplacement de l’AS Eupen au Standard de Liège. Une atmosphère qu’il se réjouit de vivre. "Évidemment, je pense que toute personne qui a connu l’enfer de Sclessin depuis les tribunes serait impatient de voir l’ambiance et d’être sur la pelouse ou sur le banc dans une telle atmosphère. Je me réjouis de voir ce que ça rend depuis le banc et de découvrir les coulisses du stade. Mais cette fois, je souhaiterais quand même une victoire d’Eupen", sourit-il.

Arrivé un peu "par hasard" dans le milieu du foot, le nouveau kiné des Eupenois prend son rôle à cœur. "Il y a une bonne entente dans le staff, j’ai été très bien accueilli. Je n’y suis pas à temps-plein mais quand mon emploi du temps le permet, j’essaye d’être présent aux matches. J’essaye de combiner au mieux avec le cabinet dans lequel je suis depuis 2,5 ans, à Verviers (Kinaxis)", indique-t-il, lui qui termine, en parallèle, une formation en kiné du sport (Kiné Sport Expert) avec l’organisme Kiné Sport France.

« J’apprécie cette double casquette »

Sans oublier que Martin est aussi joueur, en équipe première (D2), au Royal Hockey Club Verviers. "Pouvoir faire ce type de métier dans le milieu du foot, je pensais que ce ne serait pas possible avec les entraînements et les matches que j’ai déjà avec le hockey. Finalement, ça l’est puisque je suis surtout utile, à Eupen, lors des entraînements et dans les jours qui suivent un match", détaille Martin Leruth. Et il n’envisage pas, pour le moment en tout cas, de prester à 100% dans un club pro. "J’aime bien garder un travail mixte, sans être à 100% dans un ou dans l’autre. J’apprécie cette double casquette, cela me permet de varier les traitements car c’est totalement différent."

Le jeune kiné avance pas à pas dans un monde qu’il découvre. "Je suis agréablement étonné. Les joueurs passent vraiment beaucoup de temps ensemble et c’est important pour la cohésion. C’est un milieu très strict et rigoureux avec des entraînements très intensifs. Quand je compare avec le hockey, je me dis qu’il y a encore un fameux écart", sourit le hockeyeur amateur.