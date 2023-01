Le point sur la P1 et la P2: Aubel A se donne de l’air

Dans l’autre série de première provinciale, Francorchamps A, troisième au classement, est piégé par Tihange, avant-dernier. Benjamin Daumen encaisse trois contre-performances et décroche une seule victoire individuelle. Clémentine Poncelet fait bulle. Les deux points apportés par Gilles Guillaume et les trois victoires d’Arnaud Lambert sont insuffisants pour l’équipe. De son côté, Aubel A s’offre une belle victoire sur Ermitage sur le score de 11 à 5. Frédéric Miermans est parfait. Rudy Habrant, Christophe Simon et Jacques Coulon se partagent les autres victoires individuelles. Les Aubelois se donnent ainsi de l’air en bas de classement mais il faut rester attentif. À l’étage inférieur de la deuxième provinciale, il faut aller dans la série B pour trouver une victoire avec Tiège G.

Les camarades de la F, Charlier, Josten, Nicolet et Bogaerts cartonnent contre Renaissance en série C. Le Pingouin Stembert l’emporte sur le fil à Minerois E, notamment grâce à Estevez et Bertrand.

Enfin, en série D, Minerois C confirme sa position en tête du classement en l’emportant 11 à 5 sur Robertville B. Malmedy A et Dolhain A gagnent aussi pendant que Francorchamps C fait nul contre Templiers.