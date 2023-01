Edward Still (Eupen) : « Ne pas arriver la queue entre les jambes au Standard »

Mauvaise nouvelle, même si elle était déjà connue: l’indisponibilité de Stef Peeters, touché au nez et qui ne reprendra les entraînements que la semaine prochaine. "Que ce soit pour aller au Standard ou pour n’importe quel autre match, c’est embêtant quand il manque le meilleur joueur. On l’avait d’ailleurs déjà senti en première période contre OHL. Mais cette fois, on a eu davantage de temps pour travailler sans lui. Et avec le travail qui est maintenant derrière nous, je suis confiant", indique Edward Still à propos de l’absence de son capitaine. "Même pour les phases arrêtées, nous avons d’autres options. Je pense notamment à Nathan Bitumazala et Gary Magnée."

Autant d’atouts dans le jeu des Eupenois dont ils auront bien besoin pour réaliser un exploit à Liège. "Le Standard, même dans sa forme actuelle, reste une belle équipe avec une animation de jeu excellente. Des joueurs comme Zinckernagel, Çanak, Balikwisha, on connaît leurs forces. J’espère que nous saurons les mettre en difficulté", reprend le coach. Restera aussi à voir si Smail Prevjlak, qui a enfin retrouvé le chemin du but (sur penalty pour le 1-1 à OHL à la dernière minute), aura aussi retrouvé toute sa confiance. "C’était un moment important pour lui, il est revigoré à présent", commente Edward Still.

Standard de Liège – Eupen (Vendredi, 20h45)

Arbitre: M. Verboomen.

EUPEN: le noyau sera communiqué plus tard ce jeudi.

Absent: Peeters (nez).