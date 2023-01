Brice Scholtes : « Comme cuisiner de super repas sans les manger »

Lorsque l’on évoque avec lui 2022, les départs simultanés de Detilleux et de De Froidmont arrivent directement en front de conversation. "C’est notre vocation de révéler, puis de permettre d’aller plus haut", commence Brice Scholtes. "Cela fait un peu mal, c’est clair. C’est un peu comme lorsque vous cuisinez de superbes repas, que vous prenez du plaisir à les faire, mais que vous ne pouvez pas y goûter au final. Mais bon, je le répète, c’est notre boulot, on est payé pour cela."

Du coup, le Team BH Wallonie-Bruxelles s’est retrouvé en 2022 avec 3 juniors et 2 espoirs. Grosse cure de rajeunissement. "De fait… C’est un peu comme si nous étions repartis de zéro", constate le Sprimontois. À ceci près que cette fois, nous avons bien plus d’expérience qu’au début. Ce fut une saison de transition, avec de très belles choses de la part de nos juniors (NDLR : apparition dans le top 10 mondial de Julia Grégoire, la 5e place aux championnats d’Europe de cyclo-cross d’Antoine Jamin…). C’était bien de voir qu’il y avait du répondant derrière nos seniors. Maintenant, cela va devenir de plus en plus difficile de conserver longtemps nos meilleurs coureurs. Les équipes professionnelles développent en effet de plus en plus des teams 'développement' et des teams féminins. "

2023 et la quête de points olympiques

Pour ce qui est de cette saison, on va revoir les "BH" (Julia Grégoire, Clément Horny, Arne Janssens, Théo Demarcin et Antoine Jamin) à partir de février, notamment sur des courses en Espagne, dans la lignée d’un stage. "Certains vont courir avec l’équipe nationale dans l’optique de prendre un maximum de points UCI pour envoyer le maximum d’athlètes aux Jeux de Paris 2024, termine Brice Scholtes. Julia pour permettre à Emeline d’y aller, Arne et Clément pour qu’on en ait deux présents, à savoir Pierre et Jens Schuermans."