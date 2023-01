Brandon Baiye (Eupen) probablement déjà titulaire, ce vendredi au Standard : « Je suis prêt »

Annoncé officiellement lundi, Brandon Baiye était présenté à la presse ce jeudi, veille du délicat déplacement au Standard de Liège. Et tout porte à croire que le médian pourrait déjà faire ses grands débuts avec la vareuse eupenoise, ce vendredi au coup d’envoi. "Il y a une forte possibilité qu’il débute, avance le coach Edward Still. Avec son profil de milieu défensif, sa puissance dans les duels et son instinct à contrecarrer les contre-attaques, il va donner du muscle à l’équipe. C’est un profil que nous n’avions pas et nous serons plus forts dans l’impact physique. Sans oublier ses qualités de leader, sur le terrain et dans le vestiaire. Je suis content de le compter parmi nous", ne tarit pas d’éloges son nouvel entraîneur… qu’il avait déjà côtoyé au Club de Bruges. "Je le connais très bien, ça remonte à l’époque où j’étais adjoint à Bruges. Depuis, il a voyagé et pris de l’expérience", souligne Edward Still.