Sans-faute pour le Verviétois Grégoire Munster au Monte Carlo

En l’absence de neige, le Rallye de Monte Carlo, première manche du championnat du monde, s’est davantage apparenté à une épreuve sur asphalte. Dans ces conditions climatiques inhabituelles, Thierry Neuville n’a pu faire grand-chose face aux Toyota tout simplement intouchables. La troisième place finale du pilote Hyundai était le meilleur résultat possible ce week-end. Mais le Saint-Vithois n’était pas notre seul pilote régional présent, Grégoire Munster faisait ses débuts en tant qu’officiel M-Sport en WRC2 (la division 2 en mondial) au volant d’une nouvelle Ford Fiesta Rally2. Force est de reconnaître que sa monture n’est pas encore à la hauteur de ses rivales Skoda, Citroën et même Hyundai. Au terme d’une épreuve sans la moindre erreur, le Heusytois a rejoint le port de Monaco au huitième rang de sa catégorie, non sans une certaine déception.