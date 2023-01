Le coach a, sans surprise, été chercher dans son ancien club de Sart (P3) avec Pierre Jacquemin, Adrien Bruyère et Alexandre Waauf. Auxquels il a ajouté Julien Marnette (Chevron, P4) et Pierre Nizet (Hautes Fagnes, P2). "Deux autres joueurs ont également signé mais je ne peux pas encore citer leurs noms vu qu’ils n’ont pas encore informé leurs clubs respectifs", précise l’entraîneur bellevautois, très satisfait d’avoir pu former un noyau digne de jouer le titre la saison prochaine. "Je suis très content que le club m’ait laissé carte blanche, dit-il. J’ai réussi à trouver un équilibre entre le physique, la technique, la vitesse et l’expérience. Nous avons aussi prolongé 16 des 22 joueurs actuels car on voulait garder les cadres, comme Dierix ou Monville." Les autres seront vus prochainement, mais le coach ne veut pas un noyau très large.

Avec un tel groupe, Éric Van Renterghem tentera d’aller chercher le titre. "La concurrence sera rude mais oui, nous nous sommes renforcés dans le but de se placer comme de véritables concurrents", confirme celui qui n’a pas perdu tout espoir d’accrocher une place pour le tour final cette saison. "La troisième tranche est clairement un objectif. Et avec le groupe que nous aurons, nous pourrions très bien tenir la route en P3 si jamais…" Voilà un moyen de tenir le groupe concentré pour cette dernière ligne droite.