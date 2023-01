Welkenraedt B voit arriver une équipe de Wanze B déforcée avec un C6 et un D6 aux positions 3 et 4.

"Alors la motivation n’était pas spécialement au rendez-vous", déclare Richard Van de Ghinste. "Déjà que l’équipe joue sans pression puisque ni la montée ni la descente ne sont d’actualité. Si on rajoute les douleurs qui me tourmentent dans le bas du dos, et aussi, il faut le dire, l’âge, ça fait beaucoup."

Et voilà une partie de l’explication de la défaite du B6 contre le jeune adversaire Justin Diederen pourtant C6. "Mais attention, il a du mérite", reconnaît Richard. "Il a un jeu très dynamique et il a mérité sa victoire."

Le leader local termine sa soirée avec deux victoires individuelles. C’est moins que Régis Jungblut, invaincu, et Lionel Eggen, trois victoires individuelles. "Je suis content pour Régis", rajoute notre interlocuteur. "Régis, on sait qu’il est capable du meilleur et du pire et ce soir, il était inarrêtable. C’est bon pour son moral, ça va lui donner un coup de fouet."

Quand à la soirée d’Eggen, il la commente comme ceci: "Lionel, il se bat à fond. Il a un beau top spin à effet qu’il est capable de répéter six ou sept fois."

Enfin, il y a Robin Elsen qui apporte un point en s’appuyant sur son coup fort en bloc. Mais Richard Van de Ghinste ne s’en cache pas, il avait aussi un oeil sur le match de l’équipe A qui se jouait sur les tables voisines. "Avec une nouvelle victoire convaincante, le maintien est assuré et c’est remarquable aussi tôt dans la saison pour un retour au niveau de l’IWB. Lucas Wagner décolle véritablement. Alain Dupuis fait quatre et ça va renforcer sa confiance. Bref tout roule", conclut-il.