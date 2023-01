"Je suis super content de la confiance que le club et le comité m’accordent. C’est ma quatrième année de suite mais ma septième au total avec une pause entre les deux. C’est vraiment un club particulier pour moi"

Toujours en course pour le tour final, Lognoul n’a pas abandonné tout espoir pour le titre. "On n’est qu’à six points du premier (Oudler). Tout reste donc possible. Surtout que j’ai un groupe extraordinaire et tous les Pépins qui sont venus nous rejoindre en début de saison ont contribué à garder cette bonne ambiance qui peut nous mener loin."

Le déplacement à Ster-Francorchamps B, face à un autre concurrent, sera un test de grande envergure pour les Germanophones ce dimanche.