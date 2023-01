Je suis passé chez le médecin sportif ce lundi, c’est au minimum une entorse avec les ligaments externes et le ménisque touchés. On espère que ce n’est pas plus grave mais pour exclure une blessure aux croisés et une plus longue indisponibilité, je dois passer une IRM.

A propos d’indisponibilité, qu’en est-il ?

On verra si c’est en semaines ou en mois que se mesurera ce nouvel arrêt, mais je ne suis pas près de rejouer tout de suite. Je suis déjà arrêté deux semaines au boulot, je vais par contre très vite commencer la kiné afin de ne pas perdre trop au niveau de la masse musculaire. C’est assez râlant car je revenais à peine d’une blessure, un doigt cassé, et je me sentais bien ces deux dernières semaines.

Avec, en plus, à présent quatre rencontres consécutives à domicile pour Pepinster…

Je risque bien évidemment de les louper. Dommage car le derby face à Sprimont est un match que l’on a tous envie de jouer. Et face à Ostende, on a une sérieuse revanche à prendre après la claque concédée là-bas. Quant à l’avenir, un projet de construction pourrait me faire arrêter à Pepinster. C’est encore en réflexion.