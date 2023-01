Le Hervien Mallory Coussaert, espoir du supermoto belge

"Après avoir disputé une seule course que j’avais terminé quatrième, je me suis imposé en 2021 chez les Débutants dès ma première saison de compétition. Un titre que j’ai remporté avec deux points d’avance seulement. Mais depuis tout jeune j’aimais cela avec mon grand-père John Jobkenne qui a toujours fait de la moto et mon oncle qui a notamment roulé en supermotard."

C’est d’ailleurs au guidon de l’ancienne moto conservée par celui-ci que Mallory Coussaert a pu faire ses débuts, avant que son frère Maxence ne fasse l’acquisition d’une nouvelle Honda. De quoi lui permettre de passer à la catégorie supérieure l’an dernier. Chez les Nationaux, il fit mieux que se défendre, achevant la saison dans le Top 5.

"J’ai beaucoup appris et bien progressé au contact des meilleurs pilotes belges auxquels j’ai pu me mesurer lors des super finales. Je me rappelle de la première fois à Bilstain où j’étais un peu impressionné. Ensuite, j’ai pris de l’assurance aux côtés de François Corman ou Romain Requier, nettement plus expérimentés que moi."

Toujours soutenu par sa famille, et notamment sa maman et sa copine, Mallory va pouvoir poursuivre son rêve en participant à tout le championnat 2023 dans la nouvelle catégorie S2 où il espère pouvoir viser le podium fin de saison. "Après avoir obtenu un premier titre, on a toujours envie d’en avoir plus. Cette année, je vais découvrir de nouveaux circuits aux Pays-Bas notamment et d’autres adversaires afin de continuer à progresser pour pouvoir ensuite rouler en S1 (la catégorie reine du supermoto)."

Et suivre les traces de ses glorieux ainés.