RBC Pepinster B 75 - ACSA Mosa Angleur 65

Évolution du score: 10e: 12-15, 20e: 36-28 (24-13), 30e : 63-51 (27-23), 40e : 75-65 (12-14).

RBC PEPINSTER B: Wergifosse 11, Jennès 8, Goemans 7, Francot 6, Goffart 6, Lecomte 0, Lejeune 20, Pirenne 2, Hardy 13, Masson 2.

"Victoire importante pour rester serein", reconnaît Christophe Francot, le coach de Pepinster B qui conserve ses distances avec les équipes menacées en engrangeant un cinquième succès (pour neuf défaites) cette saison.

"Nous sommes restés très costauds défensivement, enfin ! Tout le monde a eu son moment en attaque, on a trouvé des solutions systématiquement. C’est vraiment le collectif qui a fait la différence."

Série B

BC Verviers B 110 - US Awans 64

Évolution du score: 10e: 25-12, 20e: 53-28 (28-16), 30e : 88-44 (35-16), 40e : 110-64 (22-20).

BC VERVIERS B: Reynders 3, Lierneux 7, Fassotte 9, Désert 25, Domken 11, Calbert 2, Mahiat 12, Demez 14, Gusbin 14, Buscicchio 3, Lerho 10.

Face à la lanterne rouge, les Verviétois n’ont pas fait dans le détail. "Match sérieux de notre part avant deux grosses rencontres face à Stavelot et Grâce-Hollogne", relève le coach Bruno Dagnely.

RBC Awans 86 - Herve-Battice 66

Évolution du score: 10e: 30-16, 20e: 52-35 (22-19), 30e : 68-50 (16-15), 40e : 86-66 (18-16).

HERVE-BATTICE: Solot 10, Loupart 0, Deltour 2, Mottard 21, Bonni 18, Mercenier 2, David 4, Linotte 0, Vanasch 5, Palm 4.

"Après un super-début de saison lors duquel nous étions l’équipe surprise que personne n’attendait, on est attendu à chaque match", constate Michel Derouaux, le coach de Herve-Battice qui n’a pu éviter un cinquième revers à Awans. "À nous de nous reprendre, notamment lors du prochain match face à la belle équipe de Theux. Manque de cohésion défensive et beaucoup trop de pertes de balles que pour espérer quelque chose lors de cette dernière sortie."

RBC Aubel B 69 - Theux BC 68

Évolution du score: 10e: 16-20, 20e : 34-40 (18-20), 30e : 56-59 (22-19), 40e : 69-68 (13-9).

RBC AUBEL B: Grégoire 1, Palotai 3, Loop 5, Correa 0, Lejeune 12, Blaise 11, Vauchel 4, Vankerkhoven 2, Leduc 11, Dejardin 20.

THEUX BC: Liégeois 7, Caro 8, Cawez 3, Massin 2, Barbay 19, Toussaint 0, Caubergh 12, Boussmane 9, Pieffer 2, Klassen 6.

Les Aubelois ont fait mentir le classement en prenant le meilleur sur Theux. "Après un 0-16 d’entrée, j’ai dû faire un remplacement radical avec quatre joueurs du banc qui ont mis de la pression pour terminer le premier acte à 16-20", explique Gauthier Liégeois, le coach herbager. "S’ensuivait un chassé-croisé au finish jusqu’à ce que Nicolas Blaise nous libère à 30 secondes du terme."

La déception était de mise dans le camp adverse. "On démarre très bien le match en mettant énormément d’intensité", relève Sébastien Hella, le T1 theutois. "Puis, logiquement, on subit une réaction adverse. Ensuite le match s’équilibre. On alterne le bon et le moins bon mais, dans le dernier acte, dès que l’ambiance est montée d’un cran on a perdu le fil. Malgré tout, on a l’occasion de gagner le match dans la dernière minute mais on galvaude. Je n’ai pas l’habitude de critiquer l’arbitrage mais je ne sais pour quelle raison un des arbitres s’est focalisé sur nous. Un seul chiffre: 29 lancers francs à 6 sifflés en faveur d’Aubel…"