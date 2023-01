Évolution du score: 10e: 18-15, 20e: 40-37 (22-22), 30e: 48-46 (8-9), 40e: 56-55 (8-9).

HERVE-BATTICE: Cosentino 4, Collignon 2, Magermans 0, Henrard 5, Poussard 12, Bonvoisin 19, Lizin 2, Antoine 5, Borlée 7.

Bien lancé à 12-2, Herve-Battice a toujours fait la course en tête mais n’est jamais parvenu à tuer ce match finalement sauvé par un contre de Bonvoisin alors que Boninne avait la balle de match.

"Une fois que j’ai ouvert mon banc, on a perdu de notre superbe et l’adversaire est revenu dans le coup", constate le coach Alain Denoël qui relevait un score de 40 à 37 au repos. "Les défenses ont pris le pas sur les attaques en seconde mi-temps. Nous avions repris six longueurs d’avance à deux minutes du terme avant de nous faire une nouvelle fois très peur…"

L’essentiel étant sans doute d’avoir décroché ce quatrième succès qui permet de s’écarter un peu de la zone dangereuse au général.

De bon augure aussi avant une demi-finale de la Coupe AWBB disputée à Natoye dimanche prochain à 17h30 face à la R2 de Jupille.

BC La Rulles 58 - RBC Pepinster 65

Évolution du score: 10e: 13-23, 20e: 32-37 (19-14), 30e: 47-42 (15-15), 40e: 58-65 (11-13).

RBC PEPINSTER: Van Bladel 5, Vanaubel 5, Carton 0, Milanovic 9, Leemans 12, Bourlioux 29, Scholtis 3, Willems 0, Abinet 2.

Pascal Chardon toujours malade, il a confié les commandes de l’équipe à Justine Colson bloquée sur le banc à cause de problèmes de santé. "Déplacement toujours difficile et un peu redouté un dimanche matin à la Rulles mais on a bien entamé le match et on a vite pris l’avantage", rapporte Caroline Bourlioux, l’intérieure pepine auteure d’une belle prestation avec 29 points à son compteur personnel.

Les Pepines ont d’emblée connu une bonne réussite alors que La Rulles éprouvait des difficultés à marquer (10e: 13-23).

"Nos adversaires sont revenues quelques fois au score mais ne sont jamais passées devant. Une équipe fort jeune, qui court tout le temps et qui met une pression tout terrain du début à la fin. On est resté calme face à un public et des joueuses très agressives. On a gardé une bonne mentalité sur le terrain et tout le monde a apporté du positif pour décrocher cette belle victoire."

Amélie Scholtis a joué quelques minutes malgré une blessure à l’épaule et Luane Schoonbroodt était absente.