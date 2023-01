Marvin Tasset pro chez Bingoal - WB en 2023 ? « J’ai bon espoir »

Dans une position d’attente, le 4e du Tour de Namur 2022 ne s’est pas découragé, au contraire. Il ne s’est jamais arrêté de rouler. "Cet appel m’a boosté. Je ne peux pas laisser tomber maintenant. Je suis déjà parti deux fois en stage, j’en ferai un troisième à partir du 5 février." Ce sera alors à Calpe (Espagne) avec MINI Discar, sa formation de la saison dernière… qui a accepté de l’accueillir en ses rangs pour 2023. Un joli geste de Grégory Habeaux, le responsable de cette équipe. "Je me suis toujours bien entendu avec lui. C’est plus un ami qu’un directeur sportif." Tout en sachant que Marvin peut recevoir un appel positif de Christophe Brandt dans les prochains mois. "Il ne peut rien me promettre et je le comprends, mais j’ai bon espoir. Il ne m’a jamais dit que c’était foutu. Je croise les doigts… Et si la décision ne tombe pas d’ici la fin de l’année, tant pis. Je ne vais pas rouler ainsi jusqu’à mes 30 ans."

Avec Gaëtan Bille

Pour Marvin Tasset, revenir dans la structure wallonne en tant que pro serait une belle "revanche" sur son départ du noyau développement, un peu par la petite porte, en 2020. Lequel, courant 2021, a d’ailleurs pensé stopper la compétition.

"L’argument est que je ne suis plus le même coureur qu’à l’époque. Je suis régulier et beaucoup plus souvent à l’attaque – même si ça ne m’a pas toujours réussi en termes de résultats. Certains progressent d’un coup, en une saison, moi j’ai toujours pris mon temps. Désormais, je travaille avec Gaëtan Bille qui me fait des programmes de pro. Je suis prêt à évoluer chez Bingoal d’un jour à l’autre !"