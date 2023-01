Heusy réagit aux propos de Florent Offerman: « Je ne comprend pas pourquoi il raconte ça »

"J’avoue que j’ai été surpris par l’article. Florent parle de promesses non tenues de la part de Jessy (Dionisio) et je ne comprends pas pourquoi il raconte ça. J’aime bien qu’on reste correct. À Heusy, il n’y a de promesses sportives pour aucun joueur et l’entraîneur est là pour prendre des décisions. Florent n’était tout simplement pas dans le coup, malheureusement pour lui et pour nous. Je trouve que ce n’est pas bien pour le club qu’il dise ça mais je ne veux pas polémiquer. D’autant qu’on apprécie très fort la famille Offerman à Heusy et qu’on ne veut en aucun cas qu’il y ait un malaise avec elle."

Pour rappel, Florent Offerman a notamment déclaré: "On n’a pas toujours été d’accord avec Jessy et toutes les promesses n’ont pas été tenues." Avec la présence de mes frères (Vincent et Arnaud, respectivement T2 et capitaine) et le rôle qu’ils remplissent, la situation était parfois un peu délicate. "