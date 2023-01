"On n’a pas toujours été d’accord avec Jessy et toutes les promesses n’ont pas été tenues", estime-t-il. "Avec la présence de mes frères (Vincent et Arnaud, respectivement T2 et capitaine) et le rôle qu’ils remplissent, la situation était parfois un peu délicate. En décembre, on m’a demandé de fournir des efforts et c’est ce que j’ai fait. Ça n’a pas porté ses fruits et j’ai donc pris la décision d’arrêter. Alors que j’étais venu pour prendre du plaisir, je me rendais plus malade que quand j’évoluais à Raeren. Je tiens à préciser que j’éprouve un profond respect pour Heusy."

À 29 ans, le parcours footballistique du talentueux Florent Offerman va-t-il s’achever sur cet échec heusytois ?

"Ces six derniers mois ne m’ont pas réconcilié avec le football. Mais l’idée n’est pas de rester sur cet échec et mon épouse me soutient à fond pour encore faire une saison. L’objectif sera de retrouver le plaisir. D’ailleurs, dès la semaine prochaine, je m’entraînerai le jeudi avec Raeren où je retrouverai des amis. Attention, on n’est pas ici en train d’envisager la saison prochaine, loin de là. En plus de ça, j’ai décidé de commencer le volley avec un ami. Le besoin de sport se fait sentir."

« Qu’il se consacre à sa famille… »

Du côté heusytois, le T1 Jessy Dionisio ne souhaite pas polémiquer: "Fin décembre, Florent nous a communiqué sa décision d’arrêter. À partir du moment où il n’a pas la tête à 100% au football, il est préférable qu’il se consacre à sa famille."