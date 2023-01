Ensival: sur dix joueurs, sept sont en blocus !

Thomas Beaujean est en bac 2 en sciences de la motricité à l’université de Liège. "Je m’y suis pris tôt pour ne pas accumuler de retard. Les jours d’entraînements, je me lève plus tôt et je fais des pauses plus courtes pour pouvoir aller aux entraînements. Mais ce n’est pas toujours possible quand il y a examen le lendemain à 8 heures…."

Maxime Erkenne est en bac 3 à Beeckman en éducation physique. "Un peu compliqué de concilier examens, préparation de TFE et matchs surtout pour une équipe R2 jeune comme nous où tout le monde, ou presque, est impacté par les examens. On est directement moins concentré et plus fatigué ce qui est logique, mais c’est clair qu’aller s’entraîner 1h30 fait un bien fou et permet de couper un peu. L’idéal serait de commencer son blocus en ayant déjà tout programmé par rapport au basket… mais c’est difficile pour moi qui suis un peu relax et plutôt de la dernière minute. Je travaille la nuit car c’est plus facile pour moi de rester concentré quand tout le monde dort et que mon téléphone ne me sert plus à rien."

Jimmy Walraff est en bac 3 ingénieur civil à l’université de Liège. "Je laisse une priorité aux études et donc j’ai raté quelques entraînements. Sinon, je taffe en journée et je vais me dépenser au basket ce qui me permet de faire une pause."

Mathis Hanus est entre le bac 2 et le bac 3 dans ses études en kinésithérapie. "Étant en double affiliation avec Ensival et Pepinster, j’ai dû arrêter complètement les entraînements avec la TDM2 depuis le début de la session d’examens. J’organise mon étude avant et après les entraînements. On a eu la chance de ne pas avoir de match en déplacement durant cette période, ce qui m’a laissé plus de temps pour travailler mes cours."

Lucas Sanzone est en bac 2 à HEC Liège. "Là, j’ai fini mes examens. Sinon, pendant le blocus, j’allais à moins d’entraînements que d’habitude."

Esteban Schoonbroodt est en bac 3 en travaux publics gestion à Verviers et Victor Horris est en bac 2 en communication à l’université de Liège. Et si les examens se finissent cette semaine, les coaches ne sont pas au bout de leur peine car c’est à présent la "semaine blanche" qui se profile !