L’AS Eupen a engagé le milieu de terrain défensif Brandon Baiye pour les 2½ prochaines années. Le joueur de 22 ans quitte le club de première division française Clermont Foot pour rejoindre l’AS Eupen. L’ancien international belge chez les jeunes a signé à Eupen un contrat jusqu’au 30 juin 2025 (NDLR : et non pas 2023 comme annoncé par erreur dans le premier communiqué du club eupenois).

Brandon Baiye est né le 27 décembre 2000 à Liège et a été formé au FC Bruges. Lors de la saison 2018-2019, il a fait son entrée dans le noyau professionnel. Lors de la victoire du FC Bruges en Supercoupe contre le Standard de Liège, le nouveau joueur de la KAS Eupen est entré en jeu à la 70e minute et le 29 juillet 2018, il a fait sa première et jusqu’à présent unique apparition en Jupiler Pro League lors de la victoire 5-2 contre la KAS Eupen.

En cette saison 2018-2019 il disputé pour le Club de Bruges l’UEFA Youth League et avec l’équipe nationale belge des U19 il a participé aux qualifications pour le championnat d’Europe. Des U15 aux U19, il a fait 32 apparitions au total avec la sélection nationale belge.

En 2019, Brandon Baiye a été transféré au Clermont Foot 63, qui évoluait encore en deuxième division française, où il a d’abord été intégré dans l’équipe B. Brandon Baiye a passé les saisons 2020-2021 et 2021-2022 en Autriche, en prêt au FC Lustenau, pour lequel il a marqué 6 buts en 54 matchs et avec lequel il est monté dans la plus haute division du pays.

Pour la saison 2022-2023, il est retourné au Clermont Foot 63, actuellement 8e de la Ligue 1. Il y a été remplaçant lors de 7 matchs de son club.

L’AS Eupen se réjouit de la collaboration avec Brandon Baiye et lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe.