Évolution du score: 10e: 16-13, 20e : 31-35 (15-22), 30e : 52-48 (21-13), 40e : 83-66 (31-18).

DISON-ANDRIMONT: Buscicchio 3, Petit C. 13, Kpako 17, Sayeh 0, Toussaint 13, Lodomez 6, Haot 10, Chikhaoui 15, Petit M. 6.

D’abord mené 31-35 après vingt minutes de jeu, Dison-Andrimont a entendu le message de son coach à la pause pour montrer un tout autre visage par la suite.

"Enfin de l’envie et des joueurs qui retrouvent de l’efficacité offensive", apprécie Didier Franceschi, de retour à la tête d’une équipe qui plantait 52 points en seconde mi-temps. "Au final, cinq joueurs sont dans le double chiffre. Cela fait plaisir de revoir mes gars jouer en équipe et avec une bonne agressivité défensive. À confirmer dans les matchs à venir, c’est en jouant de cette façon qu’on est le plus fort. J’espère qu’ils l’ont tous compris et que mon discours à la mi-temps va continuer à porter ses fruits tout au long de notre deuxième tour."

La Villersoise 82 - RBC Welkenraedt 75

Évolution du score: 10e: 22-16, 20e : 47-38 (25-22), 30e : 72-58 (25-20), 40e : 82-75 (10-17).

RBC WELKENRAEDT: Mond 20, Van Wissen 13, Leemans 20, Fyon 7, Hensen 0, Delhez 10, Touette 5.

Welkenraedt perd une bataille importante à La Villersoise, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien qu’il laisse ainsi passer devant au général.

"Un match rendu compliqué par des fautes sifflées contestables et des incohérences entre celles-ci et ce qui a été inscrit à la feuille de marque", relève le joueur/coach Fabrice Leemans.

"Avec pour conséquences que certains joueurs qui devaient avoir cinq fautes n’en avaient que quatre alors que d’autres pensaient n’avoir été pénalisés que quatre fois mais devaient quitter le jeu pour le compte !"

C’est ainsi que Welkenraedt - privé de Delrez blessé au doigt - terminait la partie avec quatre joueurs sur le terrain, Fyon, Delhez et Touette étant obligés de regagner prématurément le banc. "Mais contre toute attente et contrairement à ce qui s’était passé face à Waremme, on réagit bien et on réduit notre retard de 20 à 7 unités !"

Les Noirs ont abandonné les trois premiers quart-temps pour être menés 72-58 à la demi-heure avant de relancer l’espoir en fin de partie. "Défensivement, ce fut très difficile de contenir un Lussadissu qui a été incroyable de précision malgré une défense correcte."

Welkenraedt occupe désormais un des deux sièges éjectables (avec Bellaire) avant de recevoir Liège Basket C, une nouvelle rencontre à six points…