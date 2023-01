Évolution du score: 10e: 19-17, 20e: 45-44 (26-27), 30e:66-57 (21-13), 40e : 84-68 (18-11).

R CASINO SPA: Pluys 25, Lamy 5, Muller 7, Rossinfosse 12, Huby 13, Hendrick 11, Cornet 0, Mathieu 2, Beauve 9.

HENRI-CHAPELLE: Vronen 16, Perin 4, Viellevoye 4, Thélen 12, Henkens 0, Delhaes R. 4, Lahaye 0, Tandler 14, Lekeu 6, Delhaes A. 0, Remacle 8.

Les nombreux spectateurs ont été gâtés par deux équipes qui ont tout donné, le suspense étant ménagé durant plus d’une demi-heure avant que les visiteurs ne finissent par craquer. "On savait que cette partie serait compliquée mais on ne s’est pas désuni dans les moments plus difficiles", constate Michel Pluys qui aligne un dixième succès d’affilée avec le Casino Spa qui reste ainsi en tête de la division au nombre de matchs perdus (2). "Mes gars ont su répondre au défi physique et chacun a apporté sa pierre à l’édifice sur le plan offensif. Une telle prestation collective, c’est un régal pour un coach !"

Henri-Chapelle a très vite fait parler son jeu intérieur par Tandler et Remacle pour filer à 0-7 (3e). Vronen prenait le relais à distance pour asseoir la domination des siens en début de partie (4-15). Rossinfosse et Pluys allaient alors sonner la révolte dans les rangs thermaliens, les deux petits formats étaient à la base d’un 13-0 qui permettait à Spa de passer devant (17-15). Le derby était pleinement lancé avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup et qui se quittaient quasiment dos à dos (45-44) au moment de rentrer une première fois au vestiaire.

À la reprise, Vronen excellait à nouveau derrière la ligne des 6m75 pour rendre l’avantage à Henri-Chapelle (22e: 45-50) mais, en face, Pluys était inarrêtable. Il remettait Spa dans la course (25e: 54-54) avant de tracer le chemin vers la victoire.

"On a fait le job en première mi-temps puis on n’a plus suffisamment joué sur nos points forts en oubliant nos intérieurs", constate Fred Ledain, le coach de Henri-Chapelle. "On est aussi un peu sorti du match suite à une certaine frustration par rapport à un arbitrage qui a beaucoup laissé jouer. Cela ne nous a pas servis."