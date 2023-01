Sonja Vernikov lauréate du Challenge l’Avenir Verviers 2022: « Je préfère l’atmosphère qu’il y a en Belgique »

Mais si elle s’est déjà imposée sur la plupart des épreuves du Challenge l’Avenir, il est compliqué pour elle d’en déterminer quelles sont ses préférées… "Je ne préfère pas une plutôt qu’une autre. C’est juste que si j’ai le temps, je viens courir peu importe celle dont il s’agit dans le calendrier", reconnaît la lauréate. Et ce ne sont pas les plus de cent kilomètres qui séparent Cologne de la région verviétoise qui effrayent la jeune athlète. "C’est mon papa, qui est aussi mon coach, qui me conduit chaque fois. Ma famille, mes amis et mes sponsors ont toujours été derrière moi et c’est très important", souligne Sonja Vernikov.

Bientôt sur marathon et aux 20km de Bruxelles ?

La jeune sportive, qui a pris part, et remporté, un nombre impressionnant de joggings du Challenge en 2022, ne va pas s’arrêter en si bon chemin. "Je compte défendre ma place, mais aussi améliorer mes temps, notamment sur 10km et sur semi-marathon. Peut-être que je ferai un marathon et aussi les 20km de Bruxelles", conclut celle qui a remporté, et de quelle manière, le Challenge l’Avenir Verviers 2022.