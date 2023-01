Le Rechaintois envisage d’ailleurs d’allonger un peu la distance, en trail, en Belgique ou ailleurs. Et pas uniquement sur le Challenge. Lauréat l’été dernier de la "backyard" spadoise, Until the End (174 km en plus de 25 heures), Samuel Dubois annonce qu’il y sera encore cette année pour défendre son titre. Et envisage de faire mieux encore… D’ici là, il devra soigner une blessure qu’il traîne depuis quelque temps. "J’ai été blessé fin de saison et je le suis toujours un peu, j’essaye de soigner une tendinite", conclut-il.

Béatrice Kevelaer: « Une discipline qui me convient mieux »

Du côté des dames, c’est Béatrice Kevelaer qui remporte le Challenge sur le calendrier des trails, devant Danielle Froidmont et Élisabeth Dauby. "J’étais agréablement surprise car j’ai cumulé les joggings et les trails. Parfois, c’était un peu compliqué de combiner les deux mais je trouve que le trail est une discipline qui me convient nettement mieux que les joggings", commente la lauréate lors de la soirée de remise des prix samedi, pour sa première année vraiment concentrée sur les trails. "L’ambiance est tout à fait différente que dans les joggings, précise-t-elle. Aussi, j’ai 50 ans et je remarque que je suis un diesel. Je démarre plus lentement que les jeunes et ça me convient mieux sur les plus longues distances", relate Béatrice, évidemment satisfaite de sa victoire finale. "Ce n’était pas mon objectif de départ, cela s’est fait petit à petit. J’ai joué le jeu en voyant que ça tenait à pas grand-chose avec Danielle et j’ai fait en sorte de le remporter." Une belle performance pour Béatrice, présente sur… cinq challenges en même temps. Soulignons qu’elle termine, au niveau du calendrier des joggings du Challenge, à la deuxième place (Aînées 2) derrière "l’imprenable" Aline Pesser.