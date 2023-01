RBC PEPINSTER: Halkin 0, Pirson 15, Maucourant 7, Francoeur 0, Delsaute 20, Deblond 2, Nyssen 7, Wintgens 0, Maréchal 13, Pitz 0.

D’emblée, les Pepins ont été malmenés à Asse-Ternat avec un marquoir qui filait à 10-2 puis 32-20.

"On a couru derrière le score tout au long de la première mi-temps pour revenir finalement à deux longueurs à la pause", explique Pascal Horrion, le coach de Pepinster. "Mais très vite à la reprise, nous étions à nouveau à moins dix. Trop de joueurs connaissaient un off-day: Halkin, Francoeur - touché au pouce - et Wintgens sont capot. Maucourant a pris de bonnes options mais a loupé une manne de lancers francs. Tout cela dans une salle compliquée et face à une équipe soutenue par un public très correct mais en nombre, une équipe qui a quasiment gagné tous ses matchs à domicile et qui revient bien dans le parcours."

Seule éclaircie, les prestations de Delsaute (20 pts) et Pirson (15 pts) qui rentrent à eux seuls plus de la moitié des points de leur équipe alors que ces joueurs revenaient à peine de blessure. De quoi y croire encore à 62-63 à quelques minutes du terme avant un final géré par l’équipe locale.

"Gros point noir, la blessure de Pirson qui a senti son genou partir à la fin du troisième acte, je crains pour la suite de sa saison…", termine Pascal Horrion.