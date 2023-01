Marie Benoit bat la fille d’un milliardaire en finale du 60000 $ de Vero Beach et signe la bonne opération au ranking WTA

Opposée à Emma Navarro, 148e mondiale et tête de série n°2, l’Eupenoise loupait quelque peu son début de match. Elle était breakée d’entrée de jeu mais réagissait très vite avant de filer vers un joli 6-2. De quoi lui permettre de décrocher la première manche.

Plus sereine et plus précise que sa jeune adversaire de 21 ans, Marie Benoit (28 printemps en mars prochain) y allait de quelques amorties bien placées, de quoi enchaîner parfaitement le 2e set. Toutefois, après avoir mené 2-0, elle laissait son adversaire américaine revenir dans le coup jusqu’à 5-5. À nouveau: Marie Benoît faisait parler sa maîtrise et, malgré quelques rafales de vent qui auraient pu la déstabiliser, elle passait devant au meilleur moment, avant de l’emporter 6-2, 7-5, avec, comme un clin d’œil, une amortie bien masquée en guise de balle de match.

Une bonne nouvelle pour son ranking WTA

Cette belle victoire va faire du bien au classement WTA de la tenniswoman aux origines theutoises.

Actuellement 300e mondiale, elle devrait se rapprocher dès ce lundi de son meilleur classement historique (228), avec une 229e place au ranking mondial. De quoi rêver des qualifications de grands chelems ? Il faudra confirmer. Et ça tombe bien, parce que Marie Benoit va continuer son périple en Floride dès ce lundi 23 janvier 2023.

Après Naples (sortie au premier tour) et Vero Beach (victoire en finale), place désormais au 25 000 $ d’Orlando.

Une finale particulière

Mais revenons-en à cette finale dominicale, disputée face à Emma Navarro. Si ce nom ne vous dit rien, il s’agit pourtant d’un patronyme connu par les lecteurs du magazine Forbes et autres revues économiques.

Et pour cause, Emma Navarro est la fille d’un milliardaire américain, Benjamin Navarro, homme d’affaires à succès, CEO du Sherman Financial Group lequel est notamment propriétaire de la Credit One Bank, banque très répandue aux États-Unis. Quant au grand-père d’Emma Navarro, il s’agit d’un ancien coach et joueur professionnel de football américain, Frank Navarro.

Tout ça n’a guère intimidé la tenniswoman de l’arrondissement verviétois Marie Benoit, clairement supérieure à son adversaire ce dimanche.

Pour rappel, la saison dernière, Marie Benoit a remporté le 25000 $ de Coxyde juste après s’être hissée en finale (perdue) au 25000 $ d’Eupen, "à la maison."

À noter: Marie Benoit était aussi engagée en double au tournoi de Vero Beach. Associée à la Suédoise Caijsa Wilde Hennemann, avec qui elle formait la tête de série N.3, elle avait été éliminée en quarts de finale après sa défaite en deux sets 6-1, 6-1 par Emiliana Arango et l’Américaine Maria Mataes.