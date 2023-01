BC Verviers 63 - Royal Waterloo 76

Évolution du score: 10e: 17-24, 20e: 27-44 (10-20), 30e: 44-56 (17-12), 40e : 63-76 (19-20).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Akinbodu 6, Pirard 0, Roosen 7, Léonard 9, Wilkin G. 5, Pitz 0, Mahiat 2, Buscicchio 2, Lerho 3, Delsemme 29.

Le BC Verviers savait son adversaire redoutable, il a pourtant démarré la fleur au fusil dans sa bataille face à Waterloo…

"Mauvaise première mi-temps, nous acceptons d’être physiquement dominés ce que je ne supporte pas !", claque Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers qui s’incline pour la seconde fois consécutive à domicile malgré un Delsemme (29 pts) à nouveau très efficace. "Par la suite, belle réaction de l’équipe. Enfin, on montre un visage conquérant. C’est de cette manière que nous devons jouer tous nos matchs pendant 40 minutes. Malheureusement, suite à un contact à la tête en première mi-temps, Gilles Wilkin n’était pas bien et n’a pu jouer les vingt dernières minutes."

Neufchâteau ayant pris une victoire ce week-end, le BC Verviers se retrouve avant-dernier de la division avec quatre victoires comme Andenne. Un adversaire que les Noirs rencontreront après s’être déplacés à Vieux Campinaire, deux matchs à gagner absolument ! Il faudra pour cela se montrer plus adroit offensivement. Les Verviétois ont réalisé un pauvre 5/27 à 3 pts (18%) et un guère plus flatteur 16/45 à 2 pts (35%) pour 63 points marqués à domicile...

Régionale 2

RBC Aubel 67 - RB Union Liège 49

Évolution du score: 10e: 18-10, 20e : 37-26 (19-16), 30e : 57-38 (20-12), 40e : 67-49 (10-11).

RBC AUBEL: Grooteclaes 4, Gorlé 8, Liégeois G. 3, Perin 17, Bousmanne 2, Lambot 9, Albert 0, Liégeois B. 6, Glaude 18.

Dixième victoire consécutive, invaincu à domicile, Aubel n’a pas trébuché face à la lanterne rouge et conforte sa troisième place. "Une défense de zone nous a permis de faire la différence et devant Glaude a dominé la raquette", explique Claude Ernotte privé de Gerarts blessé. "Mais il faut reconnaître que c’était assez faible en face. Le vrai test, ce sera dans deux semaines face à Braine toujours invaincu..."

BC Genappe - RABC Ensival qui devait se jouer vendredi soir a été remis suite aux conditions climatiques.