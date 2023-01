C’est un véritable chapitre qui se ferme à Aubel. Joueur du club depuis 20 ans (13 ans en équipes premières !), le polyvalent Guillaume Van Hoof annonce qu’il quittera Aubel à la fin de saison.

Ce dernier est à l’écoute de toute proposition pour évoluer en P2.

Gaston Lejeune à Aubel

C’est officiel, Gaston Lejeune a (encore) changé d’avis. L’ex-entraîneur des gardiens de Wiltz et de Malmundaria, qui avait fait savoir qu’il vivait sa dernière saison en tant que T3, n’en reste pas là avec le football, puisqu’il a signé à Aubel. "Dès la saison prochaine, Gaston Lejeune deviendra l’entraîneur de nos gardiens. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue au Royal Aubel Football Club et beaucoup de succès" fait savoir le matricule aubelois.

Jonathan Van Renterghem rempile

C’est fait: le Verviétois Jonathan Van Renterghem prolonge en tant qu’entraîneur de l’EJ Fléron, actuel 3e de P3C. "Merci au club pour la confiance accordée pour une 4e année consécutive. Prochain cap: la barre des 100 matchs à la tête de l’équipe !" publie l’intéressé sur ses réseaux sociaux.

Sangare (Sprimont) à Chypre

Débarqué à Sprimont en via Visé au mois de juillet, Salif Sangare ne sera resté que quelques mois chez les Sprimontois. L’offensif ivoirien rejoint Chypre où il a paraphé un contrat au club de Xylotymbou, actif en D2 chypriote.

Dominique Salimou rempile à Trois-Frontières

Dominique Salimou évoluera toujours au FC Trois-Frontières la saison prochaine. Il imite ainsi ses équipiers Cornet, Renardy, Masset, Amata, Sangiovani et Hagelstein, ainsi que son mentor Fabrice Burdziak. À l’inverse, Glody Kudura serait sur le départ.