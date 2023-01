Amaury Paquet remporte le Challenge l’Avenir 2022 : « Une belle bataille jusqu’au bout »

Rapidement, début d’année dernière, le Charneutois s’était installé aux premières places du Challenge l’Avenir. "J’ai vu que ça se mettait bien dans ma saison, parce que j’avais de gros objectifs mais il n’y avait pas de course. Du coup, j’ai pu coupler les deux", poursuit-il à propos de sa participation au Challenge. Et c’est presque sans trop forcer qu’il s’est d’ailleurs imposé sur la longueur. "Je ne me suis pas mis de gros objectifs sur le Challenge, je n’y allais pas avec une forme énorme mais ça satisfaisait pour que je puisse gagner", analyse Amaury Paquet en toute franchise.

« Une belle année de plaisir »

Davantage disponible en 2022 au niveau calendrier pour les courses régionales et sans entraîneur, le Charneutois s’est amusé tout au long de l’année écoulée. "J’en ai sans doute un peu trop fait, mais j’ai pris une belle année de plaisir au cours de laquelle j’ai remporté beaucoup de victoires", explique le double vainqueur des 20 km de Bruxelles. Et parmi celles qui l’ont marqué, il pointe sans hésiter le semi-marathon de Herve, qu’il a remporté le 29 octobre dernier. "C’est le Mémorial Stéphane Dmyterko (Ndlr: Monsieur athlétisme à Herve décédé en 2020), qui était mon premier entraîneur", rappelle-t-il. "En plus, je l’avais déjà gagné dix ans auparavant, ce qui montre le temps depuis lequel je cours." Il pointe aussi sa victoire à Winamplanche, début août. "Je revenais d’Australie, j’étais un peu hors forme et je revenais de blessure", précise-t-il. "Il y a aussi celle d’Eupen, course qui est toujours relevée."

Désormais, 2023 est à peine entamée qu’Amaury Paquet est tourné vers d’autres objectifs. "Je serai moins sur le Challenge, davantage sur mes résultats. J’aimerais faire 1h02 sur semi et essayer de passer vers 2h10 sur marathon", ambitionne le vainqueur 2022 du Challenge l’Avenir.